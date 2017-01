La furia de Maypi Delgado por una declaración que no hizo sobre su relación con el Chino Darín

Maypi Delgado es una de las morochas más sexies de la Argentina y lo sabe muy bien. La ex Gran Hermano se animó a contar sus secretos calientes en el sexo, pero se difundieron algunas declaraciones que ella nunca realizó.

En una entrevista encendida con Ulises Jaitt, la modelo habló de dos de sus ex famosos y eligió a uno de ellos: "Si tengo que elegir entre el Chino Darín y Del Potro me quedo con el Chino porque es un genio, un divino y un caballero. Además, cumplí mi fantasía sexual con él", fueron las declaraciones que supuestamente había dicho Maypi.

Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, la morocha se manifestó su enojo porque se agregó una frase que ella nunca dijo: "Es mentira que cumplí mi fantasía con el Chino Darín. Yo nunca dije eso, estoy bastante molesta".

Y aclaró: "La única pregunta que contesté es con quién del medio me gustaría estar y dije el único que me gustaba era el Chino y ya salí con él. Así que la verdad nadie me llama tanto la atención. Y si tendría que salir con alguien más del medio sería porque me conquiste, nada más que eso. Dijeron cualquier cosa. La verdad es que yo con el Chino no tengo contacto, creo que él está de novio y no me gusta cuando mienten en una nota".

Por último, señaló: "Acepto todo tipo de críticas o lo que sea. Pero que digan algo que yo no dije jamás ni cerca de decir algo así, la verdad que no me gusta. Entiendo que capaz garpa más decir algo así pero yo no lo dije. Estoy muy tranquila. Feliz ya que me está yendo bien con mi emprendimiento, mi marca de camperas de cuero May Delgado. Estoy con eso, con desfiles y fotos. Tranquila esperando que salga para hacer algo en televisión este año, que es lo que más amo".