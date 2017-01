La furia de Loan por los rumores sobre su sexualidad: "Estoy cansado de que digan que soy gay"

El romance de Charlotte Caniggia y Loan es uno de los más comentados del verano ya que ambos ganaron muchos seguidores gracias a su carisma y acercamiento con la gente.

La hija de Claudio Paul Caniggia forma parte de la obra "Abracadabra", que encabeza Peter Alfonso en Villa Carlos Paz

Pero en las últimas horas llegará a las sierras cordobesas una persona que generará turbulencia en la relación entre la mediática y el cantante.

Este portal pudo averiguar que el hombre que arribará a Córdoba es Cristian Villalba, el empresario y gran amigo de la familia Caniggia.

Al parecer, Villalba es el tercero en discordia en este vínculo amoroso debido a un pasado sentimental que habría tenido con Loan.

Al ser consultado por PrimiciasYa.com por estas versiones, Loan manifestó su enojo: "No soy gay, no soy taxiboy, estoy cansado de que me relación con gente nada que ver. Voy a empezar hacer juicio a todos los portales que inventen información sobre mí".

"Son versiones truchas, porque si fuera verdad habría pruebas o algo. A Villalba lo conocí a través de un amigo en común. Pegué onda un día con él y me dijo que me iba a presentar a Charlotte y después de que me la presentó no tuve más contacto con Villalba. Es amigo de Charlotte pero yo no tengo contacto con él y ni hablo nada de nada con esta persona", aclaró Loan.

"Pero ya estoy cansado de que inventen romances y que digan que soy gay. Estoy empezando a laburar de a poco en el medio y me enoja que me relacionen con hombres", finalizó.