La furia de Connie Ansaldi en las redes tras enterarse que la bajaron de Bendita

Connie Ansaldi iba a formar parte del panel de Bendita, programa que conduce Beto Casella, pero a último momento, la panelista fue advertida de que había quedado afuera del envío.

"Yo ya no sé qué hacer en este país con lo garca que es la gente con su palabra para con el trabajo ajeno. Me desespera. Que me sustraiga un alien", tuiteó ayer Connie.

Y siguió: "Al final tiene razón mi amigo @facundo_moyano. No hay un fucking sindicato q nos proteja y hacen con nosotros LO Q QUIEREN. Feudos", escribió luego.

"Antes de dormir. Recordá que aquellos pensamientos con los cuales te acuestes, son los que te acompañarán durante el sueño. Y los primeros que tendrás al despertar. Prográmate para estar content@. Bien. Tranquil@. Para aceptar aquello que no se puede cambiar y cambiar aquello que no tiene que permanecer. Valora a la gente que tiene valor. No la des por sentada. Deja ir a los que no te nutren ni te aportan. Abraza y perdona. Tené pensamientos felices. Todos los días, antes de dormir", remató Connie en Instagram.

Según Clarín, a Connie no le dieron muchas explicaciones. Ya le habían confirmado la cochera y el horario en el que tenía que estar, ayer al mediodía. Pero por la tarde le avisaron que no iban a necesitarla. ¿El motivo? Le habrían dicho que ya había muchas mujeres en el programa.

