La fuerte confesión de Pablo Rago: "Fui un niño explotado"

El actor, Pablo Rago, habló sobre sus comienzos en la actuación y en el medio. "Fui un niño explotado", confesó.

En nota con La Once Diez, contó que "mi familia lo que yo trabajé lo disfrutó como si fuera de ellos". "No es que cumplí 18 años y tenía plata en una cuenta para mí, plata que trabajé yo", reveló. A la vez que expuso que "nunca me preguntaron tampoco si yo quería".

En este sentido, además agregó que "si me pongo en el lugar de padre además, si Vito me hubiera pedido que quería trabajar en la actuación, lo hubiese llevado a una clase de teatro para que disfrute desde ese lado". "No me enojé con mi familia, pero sí planteé, ¿y si no quería?, pero bueno, se dio que terminó siendo lo que me gustaba", opinó. E indicó que "aunque yo tuve un momento en el que no estuve de acuerdo con la vida que estaba llevando".

Asimismo, recordó que "trabajé desde muy chico en un medio de adultos, con personas de mucha sensibilidad me ayudó a ver que esa familia no era normal, que hay formas sanas de vivir eso, que existían formas más armónicas de vivir". "También terapia me ayudó mucho", agregó.

Por otra parte, aclaró la situación de su hermano, Lucas Rago, quien fue detenido por manejar una moto robada. "Mi hermano, el más chico, se quería comprar una moto, todos le decían que no lo hiciera porque no parecía legal, pero el chabón se la compró igual", relató. A la vez que narró que "y cayó preso por andar en una moto robada, con la patente adulterada". "Estuvo detenido dos días, pero lo que más me preocupaba era mi mamá que estaba muy angustiada, por él y porque asociaban mi nombre a una situación así, él que se curta, porque con esto va a aprender", explicó.