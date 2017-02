La feroz pelea entre Analía Franchín y Francisco Delgado por Barby Silenzi

Francisco Delgado se encuentra atravesando por un momento bastante conflictivo con Barby Silenzi. La morocha insiste en que el modelo visite a su hija Elena y recurre a los medios para protestar por el presunto desinterés del muchacho, quien presentó a su nueva pareja y la comparó de "chicanera" manera, con la bailarina

"Me enamoró porque tiene todo lo que le falta a Barby", disparó Francisco para la revista Caras.

La frase del morocho enfureció a la madre de Elenita, quien este jueves, lanzó un contraataque en Desayuno Americano. "Es de poco hombre y debería tener un poco más de respeto hacia mí, que soy la madre de su hija", manifestó.

"Si yo fuera la novia, no me gustaría ni un poco que me compare con la ex", manifestó la bailarina. Y agregó: "No sé porque me tiene que meter a mí", disparó.

Pero las cosas no quedaron ahí. Más tarde, Delgado tuvo que ponerle el pecho a un nuevo embate: el de Analía Franchín, quien furiosa por las mencionadas declaraciones, se cruzó en Twitter con el muchacho que ya lleva varios frentes abiertos.

Mirá el cruce

Embed Y a vos una buena poronga para ser un poco más hombre pic.twitter.com/oPn4odrN0Y — Analia Franchin. (@analiafranchin) 1 de febrero de 2017

Embed @analiafranchin señora recuerde q lo q Juan dice de Pedro dice mas de Juan que de Pedro... teoria del espejo, psicologia basica. Buena vida! — Francisco Delgado (@frandelgadook) 2 de febrero de 2017

Embed @Nanmurruni @frandelgadook exacto lo que vos decís de la madre de tu hija habla más de vos que de ella. Buena vida a Ud — Analia Franchin. (@analiafranchin) 2 de febrero de 2017