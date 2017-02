Â¡La famosa que acaba de recibir una propuesta de casamiento!

Lizy Tagliani está más feliz que nunca. Atravesando exitosos momentos tanto en lo laboral como en lo personal, la actriz dialogó con la revista Pronto y reveló que su novio, Federico de Nichilo, acaba de proponerle casamiento.

"Federico es de Mar del Plata y lo conocí el verano pasado en Carlos Paz. Trabajaba en la peluquería de su tío, donde yo iba a hacerme el color. Trabajó muchos años en el puerto armando barcos, pero el ambiente era muy machista y se sentía incómodo", contó Lizy, a la publicación.

"Quiso buscar su felicidad y fue a Córdoba. Cuando volví de la temporada, él se mudó conmigo. Vivimos en Hudson y trabaja en la peluquería. Estoy muy feliz. Nos comprometimos hace dos meses", continuó.

Más tarde, se refirió a sus ganas de pasar por el Registro Civil: "Puede ser. No estoy desesperada pero él quiere, porque a pesar de que decidió buscar su felicidad, tiene sus límites y necesita cumplir mandatos. No hay planes, pero seguramente nos casaremos. Me gustaría".

Finalmente, contó cómo conoció a su futuro marido: "Con Federico fue diferente, como lo soñé a los 13 años. Yo me había separado de Lucas y él era mi confidente. Nos hicimos amigos. Me gustaba, pero no quería decir nada, hasta que un día me tomé un champagne de más y me lo chapé", concluyó.