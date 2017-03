La ex pareja de "Acero" Cali lo denunció por violencia de género

Mientras realizaba la cobertura del acto que se realizó hoy en Plaza de Mayo por el Día Internacional de la Mujer, el móvil de Infama, a cargo en este caso de Denise Dumas, se encontró con un testimonio y una denuncia que llenó de asombro a todos: Milagros, una joven de las tantas allí presentes, contó que se había separado recientemente de su pareja porque era violento. No obstante, la sorpresa del caso se produjo cuando reveló que el hombre en cuestión es Jorge "Acero" Cali, ex luchador de kick boxing y ex presidente del Concejo Deliberante de Escobar.

"Hace dos meses terminé con mi pareja, que me maltrataba física y psicológicamente. Estuve tres años con él. Los malos tratos comenzaron porque él era muy celoso. Yo trabajaba con él, y como me debía plata, empezaron los maltratos", contó inicialmente Milagros, quien hasta ese momento no había dicho de quién se trataba. Pero bastó que la cámara mostrara la foto que la joven llevaba consigo para conocer la identidad del presunto violento.

"Solía zamarrearme. Siempre terminaba con moretones en los brazos. Nunca lo denuncié porque me amenazaba y es un hombre al que le tengo miedo", agregó la joven, quien señaló que tomó la decisión de separarse luego de que él la amenazara mediante mensajes.

