La ex del Polaco se metió en la guerra de Gianinna y Karina

Hace unos días Karina salió al cruce de la hija del 10 en Twitter, sacadísim y para sorpresa de todos.





"Si tenés algo para decir de mi hija me llamás y me lo decís a mí. Me puedo bancar que a mí me ensucies como quieras... ¡pero con mi hija no te metas! ¿Llamar a un abogado inventando un problema entre chicos que no existió?", afirmó Karina.





Lo cierto es que Aquino, sin mencionarlas, dio su opinión sobre el tema con algunos mensajes en la red social del pajarito.





"Gente grande que deberían aprender más de los chicos.. Y no meterles en la cabecita cosas de grandes. Y acá estoy a favor de que no hay que exponer a los nenes. Soy una madre que piensa siempre ante todo en mi hija. Y también en los hijos de los demás. Más amor por favor... Eso tenemos que enseñar. Dar y recibir amor nos sana a todos...", expresó Valeria.