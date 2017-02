La ex del Pato Cabrera: "Tengo miedo, no es la primera vez que me golpea"

Cecilia Torres Mana es una nueva víctima de violencia de género en el país, donde la tendencia crece día a día: ya son 57 femicidios en lo que va de 2017.





Pato Cabrera. El exgolfista apareció escrachado con un video donde agrede verbal y físicamente a su expareja. El denunciado es un personaje famoso y público: elEl exgolfista apareció





Te cuento al mediodía", el ciclo que conduce La denunciante dio un móvil con ", el ciclo que conduce Antonio Laje y Carolina Losada en AméricaTV y agregó detalles sobre el drama que le toca vivir.





Qué sucedió luego de las imágenes que se difundieron: "Una vez que pasó eso, él se subió a su vehículo y se fue. Yo me acerqué a la guardia de seguridad y mientras venía el móvil policial, me fui a mi casa. Mientras, él me seguía llamando. De ahí, me fui a hacer la denuncia".

"No es la primera vez que me golpeaba, hubo varias situaciones, esta fue la más grave porque fue en la cara. Antes era en el cuerpo y no se notaba. Por quién es él, yo trataba de ocultarlo y que nadie se enterara".

Agergó: "No tengo ninguna restricción, él está en Panamá jugando al golf ahora. Me dijeron que vuelve la próxima semana, no sé si será así. Siempre estoy esperando a que cambie, pero esto no pasa. La mayoría de las veces tuvo que ver con el consumo de bebidas, lo asocio a eso".





Para completar, la joven cordobesa expresó: "Es la primera denuncia que hago. La semana anterior habíamos tenido un inconveniente con él y no se hizo nada. Después surgió esto que es mucho más grave. Tengo miedo en general por una cuestión de seguridad propia. No sé qué puede pasar, hay muchas cosas, para mí esto es nuevo".