La ex del novio de Karina Jelinek, sobre "Albi": "A mí sólo me llevaba al conurbano"

María Saccullo sorprendió esta lunes al salir en vivo en Infama para opinar del romance de su ex Alberto "Albi" Czernikowski y Karina Jelinek.

Cuando desde el programa ironizaron preguntándole a la mujer si podría convertirse en madrina del casamiento, María hizo gala de su mejor acidez: "Obvio, si quieren, buenísimo, yo chocha, feliz", disparó.

Luego, fue bondadosa y asguró que no se sacó un peso de encima. "No, pobre, no, estuve mucho tiempo, fue bueno mientras duró pero ahora ya está", afirmó.

Pero más tarde, la muchacha tiró la bomba al decir que "oajlá que no haya sacado plata de fondos públicos" porque, "la verdad que no me invitaba, todo lo contrario. A mí sólo me podía llevar al Conurbano", tiró.

Finalmente, contó cómo se enteró del romance: "Me avisó dos minutos antes que salga todo", confió y concluyó: "cuando me enteré me reí mucho".

