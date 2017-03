La escena en ficción que avergonzó a Manuela Pal

La actriz Manuela Pal protagonizó una escena que la avergonzó mucho en la tira "Amar Después de Amar" en donde se la veía en ropa interior y mostrando la cola.





"Para mí fue un papelón, me dio mucha vergüenza, tenía otro cuerpo en ese momento... acabo de ser madre, tuve a Amparo en diciembre y arrancamos a grabar en mayo. Se me estaba acomodando el cuerpo, estaba súper tetona", expresó en el Diario Clarín.





"Me veo distinta, mis amigas me dicen que no soy yo. El otro día salió una escena en la cama y no me veía sexy, me sentía una vaca lechera, no por gorda sino porque en ese momento daba la teta cada tres horas", agregó la actriz.





En la escena se puede ver a Manuela luciendo un conjunto de ropa interior color rojo y sacándose una selfie hot en el baño.