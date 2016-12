La divertidísima nota a Pico Mónaco, Luciano Castro y Facu Arana, en la que "alguien" se puso colorado

Aunque su extenso historial lo marca como un verdadero conquistador, Juan "Pico" Mónaco parece querer escaparle al rótulo de galán que ostenta. Al menos eso fue lo que dejó traslucir anoche, durante un evento en el Palacio Sans Souci, donde el actual novio de Carolina "Pampita" Ardohain fue visto por Infama junto a Facundo Arana y Luciano Castro, y al momento de ser consultado sobre sus atributos físicos, él mismo se bajó la nota.

Con la cámara apuntando a Arana y Castro, Pico aprovechó la situación para eludir la entrevista. Sin embargo, Gonzalo Vázquez, el notero, insistió y fue por él. "Vos sos el nuevo galán. ¡Sos el tercero!", le decía Gonzalo intentando convencerlo de sumarlo a la charla con los actores. No obstante, demostrando que ni todas sus conquistas amorosas lo hicieron perder la humildad, Pico respondió: "¡Qué tercero! No califico al lado de ellos. No califico".

Desde ya, la frase del tenista generó sorpresa en sus dos eventuales acompañantes, quienes desde atrás de la cámara buscaron desmentirlo. "No tenés facha, ¿no, Pico?", preguntó Luciano Castro, quien luego fue más contundente: "Te fue mal, ¿no? Te costó comer toda la vida, ¿no?". Casi en la misma línea, Arana acotó: "Le va mal a Pico...".

Desde ya, la situación generó risas y algo de incomodidad en el flamante novio de Pampita, quien quiso desviar la atención hablando de tenis. Sin embargo, un rato después, Castro y Arana volverían a colocarlo en aprietos cuando revelaron que habían estado hablando de paternidad. ¿Se viene el heredero?