La bailarina de "ShowMatch" después del beso con Federico Bal: "Me pareció muy caballero"

Feerico Bal se mostró a los besos con Daia Arlettaz , una bailarina de " ShowMatch ". Fue en el marco de un evento titulado "falsa boda" como lo hizo hace unas semanas con Ailén Bechara.





Este fin de semana, el hijo de Carmen Barbieri volvió a protagonizar una fiesta similar en Entre Ríos. Esta vez su compañera de casorio fue Daia Arlettaz, con quien celebró la noche con un apasionado beso.

federico bal.jpg federico bal 2.jpg



Federico, vinculado en los medios a su compañera Laurita Fernández , besó sin pudor a la morocha y quedó reflejado el romántico momento.





¿Parte del acuerdo del evento o hay algo más? Primiciasya.com se comunicó con Daia quien explicó el contexto de ese apasionado beso y cómo fue la onda con Bal.





"Este mismo evento lo había hecho hace cuatro meses atrás en Uruguay, era una falsa boda y a los organizadores les gustó mucho. Me propusieron hacerlo acá y me dijeron de buscar algún famoso argentino y el primero que se me vino a la cabeza es Fede Bal porque es el hombre del momento digamos", contó la bailarina.





Y agregó sobre su charla con el actor: "A Fede lo conocía por el Bailando pero este evento me dio la posibilidad de sentarnos, charlar un poco más y conocernos. Me cayó muy bien, me pareció muy caballero. Nos pusimos a hablar de la vida y me pareció un tipo muy copado. El evento salió espectacular. Yo sabiendo que era él la figura de la noche me dio protagonismo a mí y eso me sorprendió mucho. Durante toda la actuación me nombraba todo el tiempo y eso me gustó muchísimo".







Además la bella morocha aclaró que el beso fue en el contexto del evento: "El beso tenía que estar. Era un compromiso en realidad por la falsa boda. Fue muy espontáneo, fue todo lo que surgió en el momento".