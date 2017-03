"Kirchnerista" y "facho": el cruce entre Fernando Iglesias y un sindicalista

La apertura de Intratables volvió a poner sobre la mesa de debate el tema de los piquetes y las movilizaciones, que este miércoles colapsaron la ciudad de Buenos Aires con más de 50 cortes de calle. En ese contexto, el periodista Fernando Iglesias y Pablo Micheli, secretario general de la CTA, protagonizaron uno de los cruces más duros, con uno cuestionando ese mecanismo y tildando al gremialista de "kirchnerista" y el otro llamando "facho" al ex diputado.

"Micheli, vos hablás de diálogo y mañana, al diálogo convocado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, no va a ir un solo sindicato. Y los pibes, lo más pobres, sin escuelas. Diálogo...", encendió la mecha Iglesias.

"No, Iglesias, no te agarres de la coyuntura. Estoy hablando de un diálogo social serio que venimos reclamando hace mucho tiempo. Y este gobierno lo niega rotundamente. No quieren dialogar. Ustedes quieren darle 'palo' a la gente", le respondió Micheli.

A partir de ese momento, el contrapunto entre ambos creció en intensidad y en tono y fue allí que Iglesias buscó retomar la palabra. "Dejá hablar, Micheli, sos kirchnerista hasta en eso, querido. Dejá hablar", le dijo a líder de la CTA, quien le respondió: "Y vos sos facho hasta en esto".

"Sí, yo soy facho, pero estoy con el gobierno que ganó las elecciones. Y vos estás armando con todos estos, y con los de la CGT y con Baradel... Fijate con quién te juntás. Fachos son los que voltean gobiernos, Micheli", cerró el periodista.

