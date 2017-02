Kennys Palacios: "Loan agrede verbalmente a Charlotte todos los días"

Alexander Caniggia publicó en Twitter una foto de Charlotte con un moretón en el brazo, marcas que le habría causado Loan, la pareja de su hermana. La mediática evitó hablar del tema al ser consultada por la prensa al respecto. Sin embargo, le confesó -en una conversación de WhatsApp- a su amigo Kennys Palacios el maltrato que sufrió por parte del joven.

"Loan me agarró de los pelos, me empujó y me dijo pu...No voy a permitir más maltratos", es lo que supuestamente le expresa a su amigo en chats que publicó el periodista Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

En esas conversaciones, Charlotte también le explica a Kenny que prefería no hablar de la violencia de género que sufrió por parte de Loan para no darle mayor exposición mediática: "Lo arruinaría, pero no vale la pena para que después se haga más famoso".

"Vos no digas nada. Está loco. Lo voy a dejar", le promete Charlotte a su ahora ex amigo, notoriamente preocupado por la integridad física de la hija de Nannis.

Embed Primicia: en estos chats @chc_caniggia_ le confiesa a @KennysPalacios que LOAN (Ezequiel Medina) le pegaba. Ella siempre lo negó en público pic.twitter.com/U0Z7hdaPiu — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 17 de febrero de 2017





Tras o sucedido, Charlotte se enojó con Kannys y de esta manera se rompió una amistad: "Estoy medio bajón porque no quería perder la amistad con ella. Yo la quiero muchísimo y lo que hice yo en hablar con los padres fue para protegerla. No me gusta que nadie la trate mal, por eso lo hice", señaló el peluquero en diálogo con PrimiciasYa.com.

"A mí no me mando Mariana y ni me paga nadie. Primero habló con ellos antes de aparecer en los medios. Y me duele que se enoje conmigo porque sabe lo mucho que la quiero. Es una persona sensible y muy buena, y no se merece que la traten mal", destacó.

"Mi relación con ella está cortada y lo único que quiero que en el día de mañana se dé cuenta. Yo he vivido violencia de género en mi casa y sé que la víctima no se da cuenta nunca de lo que está pasando realmente. Yo sigo afirmando lo que ella me contó por WhatsApp, no inventé nada. Les mostré a los padres lo que ella me mando y eso hizo que se enoje conmigo. El maltrato verbal yo lo he vivido y lo recontra afirmo. Loan la agrede verbalmente muchas veces. Todos los días se insultan y pelean", aseguró Kennys.