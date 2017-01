Karina Jelinek: "Salí con tipos con plata y me he sentido híper vacía"

Karina Jelinek habló sobre su actualidad y brindó detalles de su nueva relación con Alberto "Albi" Czernikowski, director de Juventud en la provincia de Buenos Aires, aunque aclaró que no solamente sale con hombres que tienen plata. Si bien no reniega del pasado, aseguró que aprendió de sus equivocaciones.





"Salga con quien salga me van a criticar, tengo derecho a conocer a quien quiera, un empresario o un verdulero. Esquivo los comentarios, aunque hay mucha gente que me apoyó y que me banca. Hace cuatro años que estoy soltera, estuve muy enfocada en mi trabajo. Lancé dos productos orientados a la mujer y pensando mucho en eso", afirmó Jelinek en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





En esa línea, continuó: "He salido con tipos con plata y me he sentido híper vacía. Conocí a mi actual pareja en una heladería, yo no sabía quién era él, lo considero una persona simple y normal. Él está empezando a ser conocido. Pero no es mi novio, aunque estoy contenta".





Consultada sobre las denuncias que surgieron en contra de su actual pareja, fue categórica: "Alberto no se enriqueció con la política, tiene su patrimonio personal. Me gusta mucho su actitud y su humildad, me parece que eso hay que destacarlo. Duele que lo quieran acusar, porque yo veo la contraparte, veo la realidad".