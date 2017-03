Justin Bieber fue demasiado lejos e hizo llorar a una fan

De acuerdo a los últimos reportes, Justin Bieber supuestamente hizo llorar a una fan a australiana que le pidió una selfie, después de decirle a la chica que lo "enfermaba".

El cantante se estaba comiendo un helado mientras intentaba ingresar en su auto en Melbourne, Australia, cuando fue abordado por una fanática llamada Sabah Helal, quien grabó el encuentro con su teléfono celular.

En el clip aparentemente se puede escuchar a Bieber diciéndole a Halal, "Mira tus niveles de respeto. Me enfermas".

La madre de Sabah, Houda Bennaoui, conversó con The Herald Sun sobre o sucedido, y dijo, "Mi hija estaba muy emocionada. Moría por conocerlo y él la humilló".

Y continuó señalando, "Después de años apoyándolo mi hija nunca lo verá de nuevo en un concierto".

Por su parte, Sabah le dijo a The Sun, "Cuando vi un Volvo y un Porsche sabía que era él".

"Cuando me bajé de mi auto, corrí a pedirle una foto, y ahí fue cuando me respondió, '¿Por qué invades mi privacidad?'", aseguró.

"No estaba de buen humor e insistió en que no se tomaría una foto conmigo. No le interesaba, y le dije que la tomaría de todos modos".

Bieber ha explicado previamente por qué no le gusta posar en fotos con sus fans. "Ha llegado al punto en que la gente no me saluda ni me reconoce como humano. Me siento como un animal y quiero permanecer cuerdo", confesó durante 2016. (eonline)