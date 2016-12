Julieta Pozzi: "Ni a mí ni a mi hermana nos interesa el puterio barato"

Julieta y Antonella Pozzi, conocidas como las gemelas de Gran Hermano realizaron una picante confesión. Las rubias participaron en la última edición del reality y mandaron al frente al galán en El Show del Espectáculo, el ciclo que conduce Ulises Jaitt por UrbanaBA.

Sin pelos en la lengua afirmaron que: "Francisco Delgado nos tiró la indirecta para hacer un trío, pero no agarramos. No pasó nada. La tiró para saber si agarrábamos. Es la fantasía del hombre, tener sexo con dos gemelas. Pero jamás podríamos compartir la cama", dijeron.

Ante la sorpresa del hermano de Natacha, Antonella redobló la apuesta y ratoneó a todos los oyentes. "Si no fuese con mi hermana, podría hacer un trío con Fran, si es que estoy soltera. Físicamente no es feo, me gusta. Pero es muy mujeriego", expresó.

Lo cierto es que, tras tomar repercusiones en todos los medios, las melli parecen haberse arrepentido de lo que declararon y manifestaron su enojo ya "que los medios sacan frases de contexto".

Julieta Pozzi se comunicó con este portal y aclaró que todo forma parte de una joda entre amigos: "Te explico bien lo que dijimos, porque lo titulan y queda mal. Lo que nos dijo Fran fue en tono de broma, en una charla normal de amigos y súper relajado. No fue nada formal como lo quieren hacer creer".

Y agregó: "Fran tiro un comentario normal, a la pasada y en grupo como lo puede tirar cualquiera, y lo titulan y queda fuerte, y en verdad no fue así. Cuando sacan los comentarios de contexto cambian. Ni a mí ni a mi hermana nos interesa el puterio barato".

"También dije en la nota radial que si hablan de mí quiero que lo hagan por lo que yo hice y no por hablar de otros. Así que lo que menos nos interesan son este tipo de puterios", finalizó Julieta.