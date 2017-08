Julieta Ortega y Andrea Rincón: "Decir 'yo no salgo con chicas' es como decir que hay algo que está mal en eso"

Durante una entrevista radial en Radio Duca Jazz, por Radio Cultura (97.9), Julieta Ortega y Andrea Rincón enfrentaron juntas los rumores de romance entre ellas.

"La vi preciosa, una niña. Yo tenía la imagen de una vedette de los programas de la tarde, que se peleaba, con las tetas enormes y qué sé yo. Y de repente estoy caminando por mi barrio y veo pasar una chica con una piel, con un brillo en sus ojos, era una niña. Y la reconocí, pero me llamó la atención lo tanto más linda que era porque estaba a cara lavada y con ropa de gimnasia", arrancó contando Julieta, sobre cómo conoció en persona a su amiga.

"La saludé y puse en Twitter que la había cruzado y que me parecía aún más linda personalmente. Un tiempo después ella me llamó y me dijo que había soñado que éramos amigas y como vivimos a tres cuadras de distancia fue muy fácil encontrarnos y nos hicimos amigas", agregó.

Luego, Andrea devolvió gentilezas: "A mí me encanta como es ella. A veces siento que tiene más huevos que yo para decir las cosas. Tiene una frontalidad hermosa, pero se mete en quilombos también".

Sobres los rumores de romance entre ellas, la primera en hablar fue Julieta Ortega. La morocha se mandó flor de reflexión: "Nos han dicho cosas mucho tiempo y nunca lo aclaramos porque nos pareció una estupidez totalmente irrelevante. Cada vez que tengo una amiga y digo que quiero mucho a mi amiga la gente piensa que estoy en pareja con esa amiga, y siempre me pareció tonto aclarar. Sentía que salir a decir 'yo no salgo con chicas' es como decir que hay algo que está mal en eso, y me parece tan tonto el tema que nunca salí a decir nada. La realidad es que no salí nunca con ninguna mujer...".

Y dijo la Rincón: "Pero sí estamos enamoradas". Y Julieta aclaró: "Bueno, hay una frase de Borges que dice 'la amistad no es menos misteriosa que el amor'. Y es tal cual. Para mí la amistad es deliciosa. De hecho he tenido algún que otro amigo, pocos, con el que terminamos saliendo y yo le decía: 'vamos a arruinar esto que tenemos'. Y dicho y hecho: hoy no somos más amigos. Ja ja. Y es una pena, porque la amistad es para siempre y es seguro. Las relaciones de pareja yo siento que son muy frágiles".