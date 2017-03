Josefina Pouso: "Mis embarazos son maravillosos, muy disfrutables"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Y se va la 2da o el 2do? 15 semanas y media... #embarazo ...", expresó feliz. Josefina Pouso anunció hace algunas horas la noticia de su embarazo a través de Instagram , expresó feliz.





Embed Y se va la 2da o el 2do? 15 semanas y media... #embarazo ... Una publicación compartida de Josefina Pouso (@josefinapouso) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 1:47 PST



PrimiciasYa.com se comunicó en exclusiva con la conductora y panelista quien expresó sus sensaciones en este nuevo embarazo.





"Me siento re bien, tengo un embarazo súper tranquilo. Me agarró entrenando a full haciendo kropp, que es como una especia de Crossfit, con lo cual seguí y sigo entrenando pero bajando claramente la intensidad. La verdad que lo vengo viviendo casi como si no estuviese embarazada. No se hace sentir. Al principio me agarró mucho sueño como siempre", explicó Josefina.





"Mis embarazos son maravillosos, muy disfrutables. Estoy viviendo a este bebé con mucha alegría y tranquilidad. Y distinto, hasta en un punto se disfruta más porque los miedos de la primeriza ya no los tenés más. Al haberlo vivido previamente hace que uno desdramatice muchas cosas, se disfruta con más tranquilidad. Estoy muy bien".





Y dijo sobre los típicos antojos en los embarazos: "Antojos no tengo hasta el momento, lo que tengo es que como menos carne. Por momento no como carne roja. Estoy como en una onda más vegana así que la vamos a aprovechar para bajar el consumo carnívoro. Me fui a lo salado cuando yo soy de comer dulce. Tengo un chocolate guardado en la heladera hace un mes y en otro momento de mi vida no hubiese durado ni una noche".





"Hay algunos nombres dando vueltas. Tenemos más definidos de nena, de varón todavía no. Son muchos (se ríe). Pero nada definido. Cuando nos confirmen el sexo ahí le pondremos el nombre", cerró.