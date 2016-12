José Ottavis: "Me encantan las plumas y los tacos"

Luego de haberse subido al escenario para participar de la obra "Plumas en la Noche", junto a Moria Casán, el diputado bonaerense José Ottavis revindicó su paso por las tablas y reconoció que le "encantan" las plumas y los tacos.

Invitado a Intratables, el legislador provincial sostuvo que su objetivo principal "es que el pueblo viva mejor. Y mi rol es político. Ahora, si me preguntás (el teatro), es mi recreación y la posibilidad de conocer un montón de gente que me pregunta por política".

Consultado por Paulo Vilouta sobre qué sentía al observar una foto donde se lo ve junto a Moria, Ottavis fue contundente. "Me encantan las plumas. Los tacos me gustan. Me siento alto", señaló, con algo de humor, para luego referirse a su relación con la vedette.

"Yo me siento muy orgulloso de la relación que tengo con Moria porque es una mujer increíble, es inteligente", aseguró.