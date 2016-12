Jonatan Viale: "A mi viejo le critico el estilo, yo soy menos show y más información"

Hace un mes, Jonatan Viale compartía su gran felicidad. ¿El motivo? Nacia Romeo, el primogénito del hijo de Mauro y su mujer, Micaela.

A través de las redes sociales, el periodista -que este año fue reconocido por Aptra por su labor- presentaba al pequeño.

Además revelaba su peso, 2.600 kilos y mostró una foto de toda la familia en la clínica, mientras él sostenía a su bebé.

Cabe destacar, que Jonatan estaba al aire en Intratables cuando su mujer estaba a punto de dar a luz: "Cuando me fui a trabajar ya se sabía que podía pasar en cualquier momento. Mi mujer me dijo, "andá", pero enseguida me empezó a mandar mensajes. "Amor, quedate tranquilo, pero puede ser...". Yo estaba en medio de Intratables hablando de AFA y no me importaba nada de lo que estaban diciendo, ya estaba con la cabeza en otra parte. Entonces mi mujer me escribe: "Amor, si querés andá saliendo para el sanatorio". Lo miré a Santiago del Moro para hacerle una seña y no me veía, entonces le mandé mensaje al productor: "me tengo que ir", le dije. Entonces le avisaron a Santiago por cucaracha, me levanté y me fui. Estaba temblando".

"Cuando llegué ya había empezado el trabajo de parto. Si no me iba del aire, me lo perdía", destacó.

Por otro lado, el periodista se refirió a cómo vive "ser el hijo de...: "Él y yo somos distintos, hablamos distinto, pensamos distinto...El es un enfermo del laburo. Yo trato de hacer pausas, de tener vida social...", indicó.

Con respecto sobre qué le critica a Mauro, señaló: "Le critico el estilo. Yo soy menos show y más información... Siempre separaron, nunca jodieron, nunca hincharon. Se dieron cuenta de que yo quería tener mi propio estilo y se veía cuando trabajamos juntos, que discutíamos todo el tiempo. A todo el mundo le gustaba mucho que no nos poníamos de acuerdo en una y era muy genuino".