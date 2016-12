Jimena Barón: "No volvería con Osvaldo, tuve dos intentos"

"Yo no vivo hablando de los demás, siempre vas a la mier...", le dijo el ex futbolista al cronista de " Desayuno americano ".

"Si es buena onda hablamos, si querés hablar boludeces me voy", arrancó diciendo el ex futbolista de Boca Juniors.

Ante esto que pasó, Jimena Barón fue consultada por la prensa por su ex y respondió: "Si no hablo de él es porque no quiero exponer a mi hijo. Fue una tormentosa relación, ahora estoy sola y tranquila. No volvería con él, tuve dos intentos".