Jimena Barón: "No soy más amiga de Gianinna Maradona"

A un mes de separarse de Daniel Osvaldo, Intrusos puso al aire imágenes en que se vio a Gianinna Maradona muy pegada al futbolista en un boliche. En ese momento, la hija del "10" negó que hubiera habido algún tipo de romance entre ellos.

"¡Dejen de romperme los huevos y de poner que me chapo a cada uno que me cruzo! Les copa el morbo, pero se van de tema", había escrito en su cuenta de Twitter. Mientras que la actriz publicó: "Caminando entre los misiles... ¿La gente no se cansa de ser mala, de mentir? Todo vuelve. Mi hijo es mi sol y mi laburo mi cable a tierra", decía la morocha en aquel entonces.

Lo cierto es que el tiempo pasó y nunca más se volvió a mencionar el tema, hasta este jueves en que Jimena habló del asunto en El Diario de Mariana, donde confesó que con la hermana de Dalma, se había termina la amistad.

"Ella me dio una versión de los hechos y después salió un video que contradijo ese encuentro. Y para mí ya está. Yo soy muy honesta y tengo código. Igual no desconfío de nada. Pero justo tuve una charla con ella en la que me contó algo y después, pobre, hubo un video que ella no se dio cuenta que hicieron", remarcó Barón.

Y luego agregó: "Yo me manejo distinto, no me sentí cómoda. De haber sido al revés, yo no me habría manejado así. Después del video hablé una sola vez con ella y no volví a tener trato".

