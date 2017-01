Jhonny Deep tuvo pérdidas millonarias e inició una demanda

Johnny Depp presentó una demanda contra sus ex representantes, a quienes acusa del mal manejo de sus ganancias a lo largo de su carrera, si bien la compañía aseguró que la culpa es del actor por la manera de derrochar su dinero.





La demanda de Depp presentada el viernes en la Corte Superior de Los Angeles contra The Management Group exige más de 25 millones de dólares, argumentando que sus dueños no pagaron adecuadamente sus impuestos, hicieron préstamos sin autorización y pagaron de más por seguridad y otros servicios.





Michael J. Kump, un abogado de The Management Group, consideró la demanda de Depp una "fabricación" y añadió que los ex representantes del actor "hicieron todo lo posible por proteger a Depp de su forma irresponsable y despilfarradora de gastar".





Depp afirmó que sus ex managers fueron contratados en 1999 y su compensación no estaba sujeta a un contrato por escrito. La demanda indica que los ex representantes recibieron 5% de su ingreso de películas como la franquicia de "Pirates of the Caribbean".