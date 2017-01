Jennifer Aniston rindió honor al estilista creador del legendario "corte Rachel"

Lo conocimos en 1994, durante la primera temporada de la serie. El personaje de Jennifer Aniston causó revuelo y las mujeres comenzaron a copiarlo y en las peluquerías se hizo cada vez más frecuente que pidieran imitarlo.

¿Su creador? El estilista Chris McMillan, con quien desde aquel entonces ha trabajado la actriz.

Recientemente, la revista Marie Claire le concedió el premio Marie Claire Image Maker en la categoría Icon Award 2017, y para entregar tal honor no pudieron hacer mejor elección que a Aniston.

"Chris es un verdadero artista, y después de años de trabajar juntos, se ha convertido en parte de mi familia", dijo Jennifer. "Tiene un ojo notable y atención al detalle. Me encanta verlo trabajar; Amo sus manos; Me encanta su corazón.

En varias oportunidades, Jennifer Aniston ha comentado que el famoso corte de su personaje no le gustaba...

"Me encanta Chris , y él es la pesadilla de mi existencia al mismo tiempo porque él comenzó con eso, que no era mi mejor aspecto. ¿Cómo puedo decir esto? Creo que fue el corte de cabello más horrible que he visto. Lo que realmente quiero saber es, ¿cómo esa cosa tiene patas? Digamos que no soy una fanática de cortes de cabellos cortos y en capas, así que no amo esa parte en particular."

En el evento de la revista entregaron ocho premios en total, con presentaciones de Kylie Jenner, Margot Robbie, Jessica Alba, Elizabeth Olsen y Janelle Monae.