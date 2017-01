Jamie Dornan se afeitó la cabeza y ya no es más Christian Gray

Este nuevo look tiene a los fanáticos preguntándose si se debe a una decisión personal o a un nuevo personaje. El actor de 34 año, padre de dos hijos, supuestamente protagonizará el próximo Robin Hood, junto a Taron Egerton y Jamie Foxx.

Mientras esperamos la respuesta a qué inspiró el nuevo look, este corte realmente lo aleja de su sutil barba y peinado del personaje Christian Grey.

El 10 de febrero Dornan regresará a la gran pantalla como el guapo practicante de BDSM, en la segunda entrega de la controversial trilogía de E.L. James. El actor ha conversado sobre sus comparaciones con el personaje desde que se estrenara en el papel en 2015, y el peinado no es lo único que los separa.

"Christian Grey no es el tipo de personas con las que me llevo", dijo el actor en una entrevista con GQ Australia. "Todos mis amigos son sencillos y de sonrisa rápida. No me imagino en un bar con él, no creo que sea mi tipo de amigo".

No solo nunca serían amigos, sino que Dornan no tiene interés en las prácticas sexuales de Grey.

"Nunca antes había visto nada de S&M antes de esto, no tenía interés en ese mundo", le dijo a la revista. "Siempre he sido liberal y de mente abierta, nunca juzgaría las preferencias sexuales de alguien más. Lo que le gusta a la gente es su problema, hay millones de formas de complacerte sexualmente".