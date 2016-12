Ivana Figueiras, en llamas por el escándalo con Pampita: "A mi novio lo dejaron como un pelotu..."

En una entrevista con revista Pronto, Ivana Figueiras habló de sus sensaciones al protagonizar un escándalo nacional al ser señalada como la tercera en discordia entre Pampita y Pico Mónaco.

"No fuimos novios con Pico. Yo no soy ninguna tercera en discordia. Uno cuando está separado hace lo que quiere con su vida. Hoy mi realidad es otra y esto que pasó es tremendo porque a mi novio lo dejaron como un pelotudo. No es justo", manifestó en llamas.

"Con Tomás (Guarracino) estamos bien y no me pidió explicaciones, pero fue raro. Si a él lo llama una mina preguntándole si llamó a otra es bastante infantil y ridículo. La amiga de Pampita no lo sacó de la nada, alguien se lo tuvo que haber dicho", sumó.

Luego se refirió a su relación pasada con la pampeana: "Con Carolina teníamos la mejor, re buena onda. Yo le dije que Pico era un buen pibe porque prácticamente yo los presenté".

Completó: "Nunca en la vida me pasó que una amiga o una persona conocida me acuse de llamar a su novio. Yo no me tomaría un café con ella porque claramente esa persona ya no es mi amiga. No la quiero cerca de mí".