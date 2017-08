Salma Hayek y su encuentro con un masajista desnudo

Durante su aparición en el programa de Chelse Handler, Salma recordó lo vivido. "Estaba desesperada porque tengo algunos problemas de espalda y me dijeron 'sólo tenemos un hombre'. Prefiero una chica, pero estaba desesperada y dije 'ok, tráiganlo'".

Lo que Salma no esperaba es que su masajista se presentara desnudo a prestar sus servicios. "Vi las piernas peludas y fue de 'espera un segundo'. No estaba usando short. Yo estaba de 'no, póntelo, esto no es cool".

Salma dijo que estaba aterrorizada y quería levantarse y salir corriendo de ahí, pero se encontraba en ropa interior.

El masajista le comentó a Salma que a algunos de sus clientes les gusta que los masajee cuando está desnudo, pero para Hayek no fue el servicio adecuado.

