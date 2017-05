Millie Bobby Brown de Stranger Things: "Eleven no es sólo una cabeza rapada"

Después de una tarde dedicada al encuentro con sus miles de seguidores, Millie Bobby Brown llegó al escenario principal de la Argentina Comic Con. En su cara se notaba la sorpresa ante la pasión de sus fanáticos argentinos, ya que cada palabra que decía era acompañada de gritos y aplausos.

Eleven contó: "No esperaba que la serie tuviera tanto éxito a nivel mundial, me tomó por sorpresa. Recién fui tomando dimensión de todo cuando estuve en el show de Jimmy Fallon, y luego en los MTV Awards".

Ante la pregunta sobre su rol como Eleven y su impacto en el público joven de Stranger things, Millie Bobby Brown dijo: "Desde el primer momento supe que mi personaje iba a ser icónico. Además me gusta que Eleven es poderosa, femenina y misteriosa."

Cuando se le preguntó por el extremo cambio de look que tuvo que atravesar para interpretar a Eleven, Millie admitió que no le importó y que le encantaba: "Eleven no es solo una cabeza rapada, la mirada completa el look de mi personaje, los Duffer Brothers y los productores me ayudaron a crear su iconica expresión".

Luego comentó sobre el elenco: "Todos los chicos son ahora como mis mejores amigos, son mis hermanos, los amo. También con los adultos tengo una excelente relación, con Matthew Modine me llevé de maravillas, aprendí mucho con él. Y Winona Ryder es como mi segunda madre, me cuidó y alentó en todo momento, la amo."

La entrevista era interrumpida por los gritos y los aplausos de los fanáticos, en todo momento los seguidores de Millie Bobby Brown hicieron sentir su amor y su pasión.

Finalmente la actriz de Stranger things cantó, y demostró que también tiene el talento para hacerlo. Se despidió del público argentino con una versión del Ave María a capella, a la cual le pegó Fireworks de Katy Perry.

Fuente: culturageek