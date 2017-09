La segunda parte de 'IT' ya tiene fecha de estreno

El éxito de 'IT', la nueva adaptación de la novela de Stephen King ha sido rotundo. En cuestión de semanas, se ha convertido en la película de terror más taquillera de la historia.

Por ese motivo, New Line Cinema y Warner Bros. han anunciado la fecha de estreno de 'It: Chapter Two': El 6 de septiembre de 2019.

Este cierre del relato nos presentará a lo protagonistas veintisiete años después. No hay nada confirmado, pero se rumora que podría ser protagonizada por Edward Norton y Jessica Chastain mientras las redes sociales se movilizan para pedir que sea Amy Adams la que interprete a Beverly Marsh.

