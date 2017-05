Kendall Jenner: "Mi corazón se rompió cuando vi a mi padre vestido de mujer"

Kendall Jenner finalmente habló de lo que sintió cuando descubrió que su padre, Bruce Jenner (ahora Caitlyn Jenner), era transexual. Pese a que el clan Kardashian se mostró muy unida y lo apoyó, cuando trascendió la noticia en 2015, Kendall confesó a Harper's Bazar que para ella fue muy duro de asimilar.

La modelo narró en la entrevista que durante su adolescencia descubrió que algo era diferente, sin entender bien el qué. De pronto encontraba esmaltes de uñas, pelucas y otros accesorios de mujer. "Encontrábamos pequeñas cosas y pensábamos que eso no era normal. Por un momento incluso creímos que mi padre engañaba a mi madre. Y después pensamos que eso no podría ser real", confesó.

Esto, hasta que una madrugada bajó por un vaso con agua y lo vio por primera vez vestido de mujer. "Mi corazón se rompió. Allí estaba ella como realmente era, a las cuatro de la mañana. A esa hora era la única que podía ser ella, antes de que nosotros despertáramos", recordó.

"Cuando nos dijo que Caitlyn sería verdadera, me enfrenté a meses muy emocionales. Si hablaba del tema lloraba. Es un sentimiento de luto... Obvio que la persona sigue allí, pero físicamente estás perdiéndolo. Era mi padre, el hombre con el que crecí, el hombre que me crio (...) Honestamente empiezas a darte cuenta que la persona sigue viva, que está allí. Que sigue siendo una bendición. Que es asombroso. Me di cuenta de que debía de estar agradecida porque seguía teniendo a mi padre. Y de pronto todo comenzó a parecer normal", concluyó.

