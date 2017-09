Jim Carrey, reaparece hablando incoherencias: ¿Perdió la salud mental?

El actor Jim Carrey ha decidido dejar el hermetismo en que se sumió tras la trágica muerte de su novia, Cathriona White y cada vez más seguido se deja ver en eventos sociales o dando entrevistas.Así, según la prensa de Hollywood trataría de menguar el escándalo en que se vio envuelto cuando más de uno lo sindicó como culpable del suicidio de White.

El protagonista de 'La Máscara', se dejó ver en plena semana de la moda neoyorquina y eligió la fiesta de celebración para enfrentar a la prensa, que quedó sorprendida con sus inusuales respuestas. Las cámaras de E News!, medio que asistió a la fiesta de Harper's Baazar mostraron a Carrey diciendo que "estaba buscando la cosa más absurda e insignificante a la que poder asistir y unirse a ella. Aquí estoy. Tienes que admitirlo, esto es absolutamente insignificante", le dije a la reportera.

Ante el desconcierto, la periodista le dijo: "Pero Jim, realmente viniste vestido para la ocasión" y él respondió "No. No me he vestido. Este no soy yo. Solo hay cosas que pasan, y un montón de tetraedros moviéndose juntos", contestó y ante el asombro de los presentes, prosiguió. "¿Celebrar iconos? Es lo peor que se nos podía haber ocurrido... No creo en los íconos, no creo en las personalidades. Creo que la paz está por encima de las personalidades, más allá de la invención de los cielos, más allá de la S roja que tienes en el pecho (¿Superman?) y en la que rebotan las balas. creo que es más profundo que eso, creo que somos un campo de energía que danza por sí mismo... y no me importa. Ni siquiera creo que tú existas, pero hay una maravillosa fragancia en el aire". Para más de uno, el actor aún no está del todo bien.

