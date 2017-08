Jennifer Aniston siente celos de su marido con Mila Kunis

Justin Theroux y la esposa de Ashton Kutcher trabajarán juntos en una película...



Según la revista Star, Jennifer Aniston está celosa de su marido Justin Theroux con la esposa de Ashton Kutcher, Mila Kunis.

Una fuente del tabloide revela que Theroux se encuentra en conversaciones para unirse a Kunis en su próxima comedia de acción, The Spy Who Dumped Me, y los dos disfrutaron de algunas cenas juntos para discutir sobre sus respectivos personajes.

"Mila es una gran fan suya y se esforzó mucho para convencer a Justin de que hiciera la película. Ella lo invitó a cenar, pero Jen no fue invitada y no lo tomó bien. Ella le dijo a Justin que como su esposa, debería haber sido tratada con más respeto", señala el informante.