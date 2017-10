Hijo de Woody Allen y Mia Farrow acusa a su madre de abuso

Estas acusaciones vienen plasmadas en el libro "Woody Allen and the Art of Moviemaking", que se publicará próximamente, según lo reveló Eric Lax, autor del libro

Dylan Farrow, de 32 años, ha dicho públicamente que Woody Allen la acosó cuando ella era una niña, y en 1992, Mia Farrow acusó al director de lo mismo en medio de la batalla legal por la custodia de la entonces menor. Allen siempre ha negado las acusaciones, y ha responsabilizado a Mia Farrow de aleccionar a Dylan y a sus demás hijos para que lo culpen a él de abuso.

En 2014, Woody Allen escribió una carta a su hija Dylan, y esta dice : "Yo no abusé de Dylan. Yo la amé y espero que algún día ella entienda cómo la han engañado y la han privado de tener el amor de un padre, explotada por una madre más interesada en su propia ira enconada que en el bienestar de su hija".

