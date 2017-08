"Gangnam Style" ya no es el video más visto de Youtube

El video más visto de la historia de Youtube, hasta ahora, era Gangnam Style, del cantante coreano PSY, un verdadero éxito del 2012 que se metió en los ojos y oídos de todo el planeta.

Pero este martes, un video publicado en el 2015 superó las 2.895.628.021 reproducciones del hit de PSY. Y es uno de los videos más impensados.

El video oficial de la canción See you again, de Wiz Khalifa y Charlie Puth, ha sido visto 2.900.093.253. La canción fue escrita para la banda sonora de la película Rápidos y Furiosos 7 como un homenaje al actor Paul Walker, fallecido en un accidente automovilístico antes de que el filme fuera completado.

