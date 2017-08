El príncipe Harry amenazó con renunciar a la Familia Real

El príncipe Harry estuvo un tiempo alejado de la familia, incluso dispuesto a renunciar a continuar como miembro de la familia real, pero intervino su abuela, la reina Elizabeth II.

La vida no fue fácil para Harry desde que su madre murió, él era todavía un niño; fue un adolescente muy rebelde, una juventud con toda clase de excesos y adicciones, y él mismo confesó en el diario 'The Mail on Sunday', que estuvo a punto de renunciar a seguir siendo miembro de la familia real británica.

Según relató Harry, su abuela, la reina Elizabeth II fue quien habló con él y lo hizo entrar en razón: "Por respeto a ella regresé a la firma", como él le llama a su familia.

Sólo cabe preguntarnos si una supuesta desvinculación de Harry a la realeza incluiría, además, que el colorado quedase sin la herencia que le correspondería.

Embed