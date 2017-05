Ben Stiller y Christine Taylor anunciaron su separación

Tras 17 años de matrimonio la pareja de actores de Hollywood compuesta por Ben Stiller (Zoolander 2) y Christine Taylor (La tribu de los Brady) anunció su separación.

Según consignó E! News la pareja emitió un breve comunicado donde anuncian la noticia. "Con tremendo amor y respeto el uno por el otro, y por los 17 años que hemos pasado juntos como pareja, hemos tomado la decisión de separarnos".

Además explican que su mantendrán una buena relación, ya que, lo más importante es criar a sus dos hijos, Ella (15) – quien también es actriz – y Quinlin (11).

"Nuestra prioridad seguirá siendo criar a nuestros hijos como padres devotos y los amigos más cercanos. Le pedimos a los medios que respeten nuestra privacidad".

Stiller, días antes del anuncio, había estado promocionando su nueva película The Meyerowitz Stories: New and Selected en el Festival de Cannes, y además se había visto feliz comiendo pizza en Italia.

Según el mismo medio, el actor había dejado de asistir a eventos junto a su esposa hace meses. Incluso Taylor no lo habría acompañado al estreno de Zoolander 2 – film en que ambos actuan – en varias ciudades.

Los actores de casaron en 2000 en Hawái y protagonizaron varias películas juntos como Zoolander, Pelotas en juego y Una guerra de película, entre otras. (La Tercera)