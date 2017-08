Aaron Carter se quebró al hablar de su detención por tenencia de marihuana

Aaron Carter fue arrestado el último sábado por posesión de marihuana y otras drogas, noticia que sacudió a todos.





En una entrevista con Entertainment Tonight, argumentó que lo detuvieron por "ser una celebridad".





El hermano de Nick Carter se defendió y dijo que "tiene permiso para comprar marihuana medicinal" y que esa noche "había tomado un remedio para su muela".





"La noche en la que ocurrió todo, los policías se acercaron a mi auto y me obligaron a bajar. Les dije que solicitaba mi derecho de hablar con mi abogado", explicó.





"Ellos me dijeron que no y me preguntaron si tenía algo ilegal dentro del vehículo. Ahí les respondí que tenía marihuana. Les quise explicar todo pero me obligaron a callarme", agregó.