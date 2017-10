La plataforma móvil UNO ganó dos premios en los World Digital Media Awards

En la misma ceremonia también fueron premiados las plataformas web de los periódicos The Guardian, del Reino Unido, y The New York Times, de Estados Unidos.







"Esto es un gran reconocimiento al riesgo tomado por Grupo América. Alejarse de su forma tradicional de trabajo para llegarle a un nuevo público y con nuevos formatos", señaló Lladó en su discurso de agradecimiento.







"Un medio Móvil, con el foco en la distribución nativa del contenido, una gran apuesta". "Siempre con la rigurosidad periodística que le aportan al grupo medios tan importantes como La Capital, Diario UNO, America TV o Radio La Red", añadió.





Embed UNO es una plataforma móvil que cuenta las noticias de todos los días de manera novedosa, con GIF's y memes.

Los World Digital Media Awards son un recocimiento a las publicaciones que crean contenido y productos digitales innovadores.