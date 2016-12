IncÃ³moda pregunta de Susana a Agustina KÃ¤mpfer sobre Amado Boudou

"¿Se arrepintió de estar de novia con (Amado) Boudou?". Así, sin vueltas, Susana Giménez, en su programa de Telefé, le lanzó esta noche la pregunta a Agustina Kämpfer, ex pareja del ex vicepresidente de la Nación.

"Por respeto a mi pareja actual (en referencia al conductor Jorge Rial) no hablo más de mi ex pareja, porque a él no le gusta, él es cabrón. Un poco celoso somos los dos, pero la verdad es que no nos damos muchos motivos, entonces eso está manejado. Pero él tiene algo que yo no, y es que es celoso retroactivo, yo puedo ser en el presente, pero él le mete un hacia atrás", respondió la periodista.

