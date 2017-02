Importante decisión de un conocido panelista de radio: entra al quirófano para cambiar su vida

Cabito Massa Alcántara, que trabaja hace muchos años en el ciclo radial ""Basta de todo" que conduce Matías Martin se ausentó unos días al ciclo y vía teléfono contó el motivo al aire: se someterá a un bypass gástrico.





"Lo que estoy haciendo es ocupándome de mi salud que, estando trabajando, algunas cosas se pueden hacer y otras no. Estoy afrontando una operación que viene dentro de poco y que pensé que este último tramo iba a ser más rápido, pero para llegar 10 puntos a la operación, se va a correr 10 ó 15 días más. Calculo que tengo para un mes más o un poquito menos", expresó Cabito.





cabito.jpg







"Lo que estoy haciendo es ocupándome de mi salud que, estando trabajando, algunas cosas se pueden hacer y otras no. Estoy afrontando una operación que viene dentro de poco. A veces no alcanza con la voluntad para estar mejor y tenemos que confiar más en la ciencia y ponerte en mano de los médicos para poder lograr el objetivo, que es estar bien. Sin salud es imposible encarar absolutamente nada en la vida, no sólo con lo que tiene que ver con lo laboral, sino con las relaciones personales también", agregó.





Y contó por qué lo hace público: "Esto lo cuento para aquellas personas que tengan la posibilidad o necesiten operarse. Se logra, se puede, está bien y es una operación que llegó para salvarle la vida a un montón de gente".