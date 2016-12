Humberto Tortonese confesó que sufrió ataques de pánico

En un momento de la entrevista, el gran amigo y partenaire de la Negra Vernaci en Radio con Vos, se refirió a la "locura y desenfreno" con la que convivía hace unos años.

"La locura te la permitís siempre, pero la locura y el desenfreno me provocaron cansancio físico. Así como no es lo mismo después de los 50 años recuperarte de una borrachera, ya no me dan ganas de desbordarme", comentó.

Y luego sorprendió: "Tuve, hace dos años, ataques de pánico. Ahí paré. El organismo te dice 'bajá un poco'. Yo sin tomar nada ya estoy estimulado. En la radio estamos frenéticos. Algunos pensarán: 'este se fumó un porro'. Pero no".

Vale remarcar que 2017 no lo tendrá a "Torto" al lado de Elizabeth Vernaci ya que decidió dar un paso al costado y se dedicará de lleno al teatro.