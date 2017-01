Histeriqueo sin fin: Laurita Fernández le puso un "me gusta" al tuit de Fede Bal

El histeriqueo entre Laurita Fernández y Fede Bal parece no tener fin y ahora, la rubia acaba de "aprobar" con un "me gusta", una curiosa declaración disparada por el muchacho en Twitter.

Resulta que después de que Fede confesara su amor por ella en Intrusos, la bailarina pareció no querer saber nada con un romance entre ella y el actor, según las consideraciones arrojadas ayer por la rubia en Los Ángeles de la mañana: "Hablando en serio, no podría estar con Fede Bal. Está de temporada y sale todas las noches, no podría estar más allá de que me gusta la libertad", arrancó la blonda.

Y siguió: "Como compañeros en el laburo funcionamos muy bien, pero el amor es otra cosa, no sé cómo seríamos, nunca me lo permití imaginármelo por todo lo que pasó el año pasado, no sé si vamos a durar un mes o una semana".

"Me parece que para probar se necesita tiempo, y son cosas que no se piensan, se viven y se sienten. Tampoco me propuso nada", cerró.

En ese marco, pasada la medianoche del viernes, Federico se despachó en Twitter con un que lo dice todo: "Para enamorarme no necesito tu consentimiento".

Finalmente, este sábado, la ex de Hoppe, tildó con un pícaro "me gusta", la frase de su compañero y amigo (por el momento).