Harta de las críticas, Candelaria Tinelli se dirigió a sus seguidores con un fuerte y claro mensaje

La hija de Marcelo Tinelli no pasa desapercibida por su rebeldía y sensualidad pero muchas veces las críticas de los seguidores son muy despiadadas.





Es por eso que grabó este video donde deja en claro cuál es su postura sobre las personas que viven mirando lo que hace.



"En principio, agradecerles mucho porque me preocuparía que no hablen de mí, la verdad, así que gracias por dedicarme tanto tiempo de sus vidas. Lo que me parece una cagada es que estas personas que viven mirando lo que hago, por ahí a veces generan que haya mucha violencia entre mujeres y se arme mucho lío, se peleen y discutan... me parece innecesario", dijo.





Y agregó: "Yo les quería agradecer a esas personas, sobre todo a una especial que me dedica todo su Instagram a mí. Así que gracias, te mando un beso enorme y una buena vida. Y ya quiero aclarar que yo, por un tema de salud, tuve que volver a comer carne. No soy vegetariana, no soy vegana, así que por favor no digan pelotudeces acerca de lo que uso, lo que no uso, lo que como, lo que no como, lo que hago y lo que no"





A Candelaria casi ni se le conoce la voz porque siempre se mantiene lejos de las cámaras y de la fama de su papá. Se nota que tiene un gran carácter y que más allá de la aclaración, las críticas en su vida no la rozan ni la lastiman: mira para adelante y sigue con su proyecto artístico ya sea en su cuerpo como en otros ámbitos de la vida.





Si bien Candelaria Tinelli heredó una masiva popularidad, la forma de mostrarse y de comunicarse a través de las redes sociales siempre llamó la atención de propios y ajenos.