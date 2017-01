Habló una vecina de Leo Rosenwasser: "La mató a golpes durante años"

Una vecina de Leo Rosenwasser afirmó que el humorista golpeaba a su mujer después de que se conoció ese escandaloso audio donde él le gritaba a su ex esposa.





"Es un hombre muy violento, doy la entrevista de espaldas porque vivíamos en el mismo edificio y le tengo mucho miedo... Venía a la noche drogado y borracho, y le pegaba a los chicos y a la madre; y venía la policía y la veía chorreando sangre y ella lo cubría porque decía que la amenazaba con sacarle a los chicos", comentó la vecina de Rosenwasser.





"Cuando venía a probarse vestidos y yo le veía los moretones, ella me decía: 'Me caí', y la hija de cinco años dijo: 'No, papá es el que te pega'", agregó.