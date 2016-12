Habló la testigo de la relación entre Daniel Scioli y Verónica Vieyra: "Conté esto en un contexto justiciero"

Durante la noche del sábado, el cantante Silvestre estuvo invitado a la mesa de Mirtha Legrand e hizo explosivas declaraciones que sorprendieron a todos.

Primero aseguró que no era cierto que hubiera dejado a su segunda mujer Deborah para iniciar un romance con su colega Andrés del Boca de quien fue pareja muchos años.

Luego confesó que su ex mujer, Verónica Vieyra, con quien estuvo casado más de 20 años le fue infiel con Daniel Scioli, el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires: "Fue amante de Scioli y lo traía a casa como un amigo. Mi ex me lo presentó como un amigo de la familia y Susana Auri, amiga íntima de Vero me lo comentó" dijo.

silvestre

Esta mañana en el ciclo de Doman por el Trece, habló Susana Auri, la testigo de la relación oculta entre Vieyra y Scioli.

"Yo conté esto en un contexto justiciero, no me parecía lógico que estuviese tan deprimido por algo que él no tenía la culpa. Sino, me hubiese ido con este secreto a la tumba", comentó.

Sumó: "Ella no me dio explicación, dijo que lo quería... Nunca me quise meter mucho en la vida de pareja de ellos. Aunque ella siempre dijo que sí".

