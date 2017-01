Habló Guido: "Es un grano de arena más en el desierto de los Süller"

Silvia Süller sorprendió a todos cuando almorzando con Mirtha Legrand reveló que fue víctima de violencia de género por parte de su hermano Marcelo, durante los 4 meses que convivió junto a él en la casa de sus padres.





Guido Süller , hermano de ambos, dialogó con PrimiciasYa y tomó partido por Silvia, además de dejar varias declaraciones sorprendentes sobre este hecho desconocido hasta el momento.





"Es un grano de arena más en el desierto mediático de los Suller. Estaba al tanto de la convivencia de Silvia con mi hermano Marcelo y de lo difícil que fue para todos. Han sucedido cosas muy fuertes, siempre escuché la campana de Silvia...", comentó Guido.

"Mi hermano ha dicho públicamente que no me quiere, que el sepa que yo tampoco lo quiero, es el ejemplo de lo que nunca quise en la vida. Nunca trabajó, nunca estudió. Tiene 45 años y vive de la jubilacion de mis padres, de 85 y 86 años".

Agregó: "Mis papás lo quieren, entonces no puedo hablar mal, no quiero ganarme la enemistad de mis padres. Sucedieron cosas, pero Silvia es la encargada de hablar, no a través de los medios sino a traves de la Justicia".

"Va a hacer las cosas como corresponde. Si bien todo lo nuestro es mediático, esto tiene que ver con la violencia de género, es un tema serio. Va a mostrar fotos con moretones y varias cosas más".

"Estoy muy triste, es una mochila muy grande la de mi familia. Estoy un poco harto de todo, es un tema de nunca terminar, siempre van surgiendo cosas. A mi me afectan, soy un hombre trabajador. Sigo trabajando después de jubilarme. Estas cosas me hacen mal, me ponen nervioso, me angustian", manifestó Guido visiblemente conmovido por este hecho.





Para completar, relató: "No me interesa la vida de mi hermano, si toma alcohol, si se droga... Me duele que esté metido entre mis padres. Una persona, si es que se droga, está inserto en una familia y afecta a todos. Las pericias dictaminarán la verdad".