Habló el periodista que acusó a Maradona de golpearlo: "Me dio un codazo"

La excursión de Diego Maradona por Madrid, donde mañana presenciará el partido de Champions League entre el Real y Nápoles, comenzó con un escándalo, ya que el astro fue acusado por un periodista local de haberlo agredido.





"Estábamos cenando en ese restaurante, esperando para ver si podíamos hablar con Diego. Y quiero aclarar que en ningún momento interrumpimos su cena. Cuando sale, es el momento en que nosotros intentamos hablar con él, le hacemos una pregunta tan dura y ofensiva como qué esperaba del Nápoles y recibo un codazo de su parte", relató Ángel García Muñiz, el periodista de Cadena Cope que dijo haber sido golpeado por el Diez y que dialogó telefónicamente con Infama.





A partir de esa situación narrada por el periodista es que se produce el cruce con el ex técnico de la Selección Argentina , quien según se puede ver en un video, amenaza con "estropearlo".





"No, no, golpe no. Si yo te llego a pegar a vos, no te queda ni la nariz", espetó Maradona ante el cronista que intentaba explicarle que lo había golpeado.





"Lo que quiero es comer tranquilo y vos no podés estar en mi hotel si no tenés habitación. Yo tengo todo el derecho a hablar con mi familia lo que quiero y vos tenés un micrófono. Hacé tu trabajo", agregó Maradona, que antes de retirarse, amenazó: "Acordate que si yo te pego, mano a mano, te estropeo".