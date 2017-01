Hablamos con Rocío Robles, la señalada como la nueva novia de Federico Hoppe

Durante el último fin de semana, surgió el rumor según el cual el productor ejecutivo de "ShowMatch" Federico Hoppe estaría de novio con la bailarina Rocío Robles.

Consultada por PrimiciasYa.com sobre la veracidad de esos dichos, la bella morocha contestó: "No estoy de novia con Fede y no sé porque no me terminan de creer cuando digo esto. Es una persona que quiero muchísimo pero reconozco que no es un hombre que se la juegue por lo que siente o vaya a exponer mediáticamente una relación a no ser que sea impulsado o presionado por la persona que lo acompañe y en ese punto no coincidimos".

"Yo soy una mujer que desea tener a alguien que se la juegue por lo que siente en todo sentido y que sea capaz de hacerse cargo por lo que siente no solo puertas adentro. Entonces es difícil proyectar algo más que no sea una amistad. Básicamente yo le doy mi lugar y valoro mis necesidades, por eso lo quiero muchísimo y lo respeto, pero somos amigos.", destacó Robles.

Rocío tiene 23 años, estudia periodismo deportivo y es una de las diosas que conforman el staff de bailarinas de ShowMatch.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino